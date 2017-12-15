Не хотела быть обузой для семьи: в Киеве 80-летняя бабушка выбросилась из окна (фото)

На Борщаговке 80-ти летняя бабушка выбросилась из окна 5-го этажа, на месте происшествия работает полиция.

Соседи рассказали, что она где-то с полгода жила в квартире сына, который за ней ухаживал. Вероятной причиной самоубийства называют состояние здоровья погибшей, передают "Стражи.Эспрессо".

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Соседи предполагают, что она не хотела быть обузой для семьи, поэтому покончила жизнь самоубийством. Впрочем, правда это или нет, должна установить полиция.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Деснянском районе Киева девушка, возмутившись, что мать не дала ей возможности зайти в социальные сети, выбросилась с 5-го этажа. В результате падения она получила травмы, несовместимые с жизнью.