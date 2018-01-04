В Чернигове обнаружили похищенные бюсты Коцюбинского и Пушкина (фото)

Сегодня ночью на основе полученной оперативной информации полицейские Чернигова нашли тайник с бюстами Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина, которых было похищено в декабре 2017 года. Сейчас с бюстами работают криминалисты, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Такие преступления правоохранители расценивают как личное оскорбление. Именно поэтому значительные силы были брошены на их поиски", - говорится в сообщении на сайте полиции. Продолжаются поиски причастных к кражам лиц.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря неизвестные похитили бронзовый бюст писателя Михаила Коцюбинского с его могиле на Болдиной горе. 31 декабря было совершено кражу бюст Пушкина, что было установлено на территории Национально архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний».

По факту кражи бюста Пушкина следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), что наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

В случае с бюстом Михаила Коцюбинского уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой) - наказывается ограничением свободы на срок от четырех до пяти лет или лишением воле от четырех до семи лет.