Киевлянин рассказал о новой схеме развода простых прохожих с наркотиками с участием полиции

В Киеве обнаружили продуманную схему подбрасывания наркотиков с участием полиции. О новой схеме рассказал киевлянин Максим Даниловский на своей странице в Facebook, которого выбрали в качестве жертвы.

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На улице к нему подошла незнакомка, попросила показать куда-то дорогу, а позже Максим обнаружил в своем рюкзаке спичечный коробок с травой.

«... Мне сразу стало подозрительно, что она так сильно вплотную стала возле меня. Решил от греха - прижать кошелек в кармане свободной рукой. Показал я... дорогу и пошел в переход... Спускаюсь, а меня не покидает ощущение что это была какая-то схема на лоха) У меня рюкзак военный - решил проверить, там ничего ценного не было, но сразу бросилось в глаза, что два маленьких отделы расстегнула... Стою я в переходе возле житомирских носков и роюсь в рюкзаке с мыслью, что... могла потянуть. А она и не хотела! Нахожу коробку из под спичек, а там трава!» - говорится в посте Даниловского.

Максим выкинул ту коробку в помойку, а через несколько минут к нему подошла полиция. «История только началась) Выхожу я из перехода, после 5 проверок рюкзака, меня встречает наша славная полиция) Со словами "здравствуйте сержант Шукаюлохов. есть что-то запретное? у нас наводка"... Я вытащил все что было, а коробки нет... Шукаюлохов порылся в рюкзаке и сказал, что извиняется и я свободен. Характерно, что обзор курточки и штанов был супер поверхностным», - отмечает Максим.

Даниловский просит киевлян быть осторожнее, следить за карманами и просить незнакомцев стоять на расстоянии.