В Донецкой области вандалы во второй раз осквернили памятник погибшим бойцам АТО (фото)

В Константиновке Донецкой области неизвестные повалили памятный знак, установленный в сквере Афганцев в честь трех местных жителей, погибших в зоне АТО.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Вандалам грозит до трех лет лишения свободы.

Местное издание ZI узнало, что в ночь с 1 на 2 января злоумышленники повалили на землю две плиты с изображением флага Украины и словами из гимна. А Герб Украины разбили и разбросали вокруг.

Памятник был открыт 13 октября 2017 года. Это уже второе повреждение памятника.

Напомним, что в Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак погибшим участникам АТО, установленный на проспекте Шевченко.