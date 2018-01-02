Убийцам юристки Ноздровской пригрозили санкциями Магнитского

12:31, 02 января 2018
Происшествия
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Виновные в убийстве юриста Ноздровской должны "ощутить всю силу закона", заявил Браудер.

Браудер отреагировал на убийство юристки / facebook.com/ Ірина_Ноздровська

Британский финансист Уильям Браудер призвал наказать виновных в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом он написал в своем Twitter.

"Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе", – говорится в его сообщении.

Браудер - один из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского". Эти законы названы в честь юриста основанной бизнесменом компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в СИЗО в Москве.

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Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 1 января ее нашли мертвой.

Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

1 января задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.

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Теги: #Ноздровскую убили#Браудер об убийстве Ноздровской
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