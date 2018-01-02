Убийцам юристки Ноздровской пригрозили санкциями Магнитского

Британский финансист Уильям Браудер призвал наказать виновных в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом он написал в своем Twitter.

"Все, кто участвовал в этом ужасном зверстве, должны ощутить всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе", – говорится в его сообщении.

Everybody involved in this terrible atrocity should face the full force of the law. If they don't, they and those covering up for them should face the full force of Magnitsky sanctions in the West https://t.co/TYyNAGNyot — Bill Browder (@Billbrowder) January 1, 2018

Браудер - один из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского". Эти законы названы в честь юриста основанной бизнесменом компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в 2009 году в СИЗО в Москве.

Читайте также"Пока ответов нет": полиция о резонансном убийстве юристки Ноздровской

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 1 января ее нашли мертвой.

Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

1 января задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.