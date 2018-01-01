Сегодня на Житомирщине в огне погиб мужчина, который пытался вынести документы из горящего дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

1 января в 05:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Клочево Коростенского района. Об этом спасателям сообщил сосед, который проживает неподалеку.

Накануне к хозяину дома приехал встречать Новый год его сын. Вечером они натопили печку и после празднования легли спать. Утром отец разбудил сына, сообщив, что в доме произошел пожар. Вся квартира была наполнена дымом. Они успели покинуть помещение, и сын побежал за помощью к соседям. Однако хозяин жилья вернулся, решив вынести из дома еще документы и ценности. Однако выбраться с пожара он уже не смог.

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Когда огнеборцы прибыли на место вызова, дом уже был полностью охвачен пламенем. Проведя разведку внутри дома, они обнаружили на полу у окна в комнате тело хозяина 1957 года рождения.

Силами бойцов ГСЧС в 05:50 пожар был локализован, а в 09:40 - ликвидирован. Длительное время понадобилось для полной разборки разрушенных пламенем конструкций помещения. В результате чп дом уничтожен огнем.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.