На Житомирщине в огне погиб мужчина, который пытался вынести документы из горящего дома

17:39, 01 января 2018
Происшествия
81 0

Когда огнеборцы прибыли на место вызова, дом уже был полностью охвачен пламенем.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления / фото dsns.gov.ua

Сегодня на Житомирщине в огне погиб мужчина, который пытался вынести документы из горящего дома.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

1 января в 05:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Клочево Коростенского района. Об этом спасателям сообщил сосед, который проживает неподалеку.

Накануне к хозяину дома приехал встречать Новый год его сын. Вечером они натопили печку и после празднования легли спать. Утром отец разбудил сына, сообщив, что в доме произошел пожар. Вся квартира была наполнена дымом. Они успели покинуть помещение, и сын побежал за помощью к соседям. Однако хозяин жилья вернулся, решив вынести из дома еще документы и ценности. Однако выбраться с пожара он уже не смог.

Читайте такжеВ центре Киева произошел пожар в салоне красоты

Когда огнеборцы прибыли на место вызова, дом уже был полностью охвачен пламенем. Проведя разведку внутри дома, они обнаружили на полу у окна в комнате тело хозяина 1957 года рождения.

Силами бойцов ГСЧС в 05:50 пожар был локализован, а в 09:40 - ликвидирован. Длительное время понадобилось для полной разборки разрушенных пламенем конструкций помещения. В результате чп дом уничтожен огнем.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар на Житомирщине#мужчина погиб при пожаре