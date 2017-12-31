В Киеве погоня за Mercedes закончилась повреждением шести автомобилей (фото)

Правоохранители попытались проверить документы мужчины, который ходил в строительных перчатках, в капюшоне и заглядывал в припаркованные автомобили на парковке супермаркета "Сильпо" на Княжем Затоне, сообщает Киев Оперативный в своем Facebook.

"Как только мужчина увидел полицейских - моментально побежал к авто Mercedes, сел и начал убегать", - говорится в сообщении.

Преследование завершилось аварией возле ТЦ SilverBreeze. Водитель Mercedes въехал в пять припаркованных автомобилей и в "Таврию", которая двигалась впереди.