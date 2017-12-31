В Киеве погоня за Mercedes закончилась повреждением шести автомобилей (фото)
02:35, 31 декабря 2017Происшествия
4084 0
Мужчина, который был в строительных перчатках и заглядывал в автомобили, припаркованные возле супермаркета, вызвал подозрение у полицейских.
Иномарка протаранила шесть автомобилей \ Киев Оперативный
Правоохранители попытались проверить документы мужчины, который ходил в строительных перчатках, в капюшоне и заглядывал в припаркованные автомобили на парковке супермаркета "Сильпо" на Княжем Затоне, сообщает Киев Оперативный в своем Facebook.
"Как только мужчина увидел полицейских - моментально побежал к авто Mercedes, сел и начал убегать", - говорится в сообщении.
Преследование завершилось аварией возле ТЦ SilverBreeze. Водитель Mercedes въехал в пять припаркованных автомобилей и в "Таврию", которая двигалась впереди.
Полицейские хотели проверить документы мучжины, однако тот начал скрываться на авто \ Киев Оперативный
В настоящее время о пострадавших не сообщается \ Киев Оперативный
Преследование завершилось аварией возле ТЦ SilverBreeze \ Киев Оперативный
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter