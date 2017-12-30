В Харькове произошло очередное ужасное ДТП: три человека погибли, еще двое травмированы (фото)

В Харькове на окружной дороге произошло очередное Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Полиция Харьковщины на своей странице в Facebook, в результате аварии трое человек погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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«30 декабря около 01:30 на окружной дороге Харьков-Должанский произошло столкновение автомобиля «БМВ» с автомобилем «ВАЗ». В результате происшествия водитель и пассажир «БМВ» доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира «ВАЗ» от полученных повреждений погибли на месте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира «БМВ» и одного из погибших пассажиров «ВАЗ», а также все обстоятельства совершения ДТП.