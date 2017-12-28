На парковке супермаркета в Киеве произошло масштабное ДТП с пожаром (фото)

В Киеве на парковке одного из супермаркетов на Берковцах произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей и столба.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на парковке столкнулись грузовик и автомобиль Skoda Fabia сервиса "такси" Uber.

После удара Skoda загорелась и въехала в Opel, который также загорелся. Очевидцы происшествия сбили пламя несколькими огнетушителями.

В свою очередь, грузовик после столкновения со "Шкодой" протер бок Лексусу и врезался в столб, зацепив Деу.

На место аварии прибыли медики скорой помощи, спасатели и полиция.