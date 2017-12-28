На парковке супермаркета в Киеве произошло масштабное ДТП с пожаром (фото)
19:49, 28 декабря 2017
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Грузовик после столкновения со "Шкодой" протер бок Лексусу и врезался в столб, зацепив Деу.
В ДТП пострадала "Шкода" / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве на парковке одного из супермаркетов на Берковцах произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей и столба.
Как сообщает dtp.kiev.ua, на парковке столкнулись грузовик и автомобиль Skoda Fabia сервиса "такси" Uber.
После удара Skoda загорелась и въехала в Opel, который также загорелся. Очевидцы происшествия сбили пламя несколькими огнетушителями.
Грузовик в итоге врезался в столб / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В свою очередь, грузовик после столкновения со "Шкодой" протер бок Лексусу и врезался в столб, зацепив Деу.
На место аварии прибыли медики скорой помощи, спасатели и полиция.
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