В жутком ДТП под Киевом погиб мужчина и его беременная жена

Под Киевом на Броварской окружной произошло жуткое смертельное ДТП: погибла супружеская пара. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Оба супруга были 1987 года. Девушка была беременна.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, водитель фуры с прицепом начал разворот в непредусмотренном месте и застрял. Через минуту в него на полном ходу влетел Volkswagen.

Легковушка полностью зашла под прицеп. Молодую пару обезглавило. Тела извлекали спасатели ГСЧС.

Отмечается, что до разворота было всего около 250 метров, то есть меньше минуты езды.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев из-за снегопада ограничили въезд фур и грузовиков.