Суд оставил подозреваемого в госизмене полковника Безъязыкова под стражей еще на 60 суток

Полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков, которого обвиняют в государственной измене, останется под стражей еще на два месяца - до 11 февраля. Такое решение принял сегодня Шевченковский районный суд Киева, сообщает «112 Украина».

Таким образом, суд удовлетворил просьбу стороны обвинения. Прокурор утверждает, что Безъязыкова нельзя отпускать, потому что «он может сбежать на временно неподконтрольную Украине территорию». Эти слова возмутили адвокатов подсудимого. Они заверяют, что их подзащитный не собирается никуда бежать.

Сам подозреваемый жалуется, что суд не принимает во внимание все доводы защиты.

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«Ни законодательство Украины, ни законодательство Евросоюза не имеют никакого значения для вынесения этого решения», - убежден он.

Следующее заседание суда назначено на 15 января.

Как сообщал УНИАН, Безъязыков - кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего 8-го армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года. 16 августа 2014 года его взяли в плен террористы так называемой «ДНР». Он был освобожден 5 июля 2016 года во время спецоперации СБУ.

На следующий день с ним встретился президент Украины Петр Порошенко. Глава государства тогда отметил, что операция по освобождению Безъязыкова из плена была не простой из-за блокирования Россией процесса обмена. Президент поздравил жену военного Маргариту, которая все это время продолжала верить в освобождении мужа. Безъязыков в свою очередь рассказал президенту о том, как попал в плен, и об условиях, в которых он содержался.

Позже СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии спецслужб, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря 2016 года следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генеральной прокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК).

По решению суда Безъязыков находится под стражей.