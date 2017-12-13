В Киеве водитель маршрутки выгнал сына погибшего бойца АТО (фото)

В столице водитель маршрутки № 716 выгнал сына погибшего в АТО бойца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать парня Татьяна Цыганок, которому отказали в проезде.

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"Вчера 12.12.17 водитель маршрутки 716 (ст.метро Нивки-Вишневое) выгнал моего сына из маршрутки, когда тот показал удостоверение семьи погибшего в АТО, сказав что уже есть льготники и сколько можно вас возить", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковске участники АТО провели "воспитательную беседу" с водителем маршрутки, который отказал в бесплатном проезде матери погибшего участника АТО и нагрубил ей.