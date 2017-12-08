В Ивано-Франковске водитель маршрутки нахамил матери погибшего АТОшника - его проучили (видео)

В Ивано-Франковске участники АТО провели "воспитательную беседу" с водителем маршрутки, который вчера отказал в бесплатном проезде матери погибшего участника АТО и нагрубил ей.

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Сегодня утром франковские участники АТО решили пообщаться с водителем, поскольку он не впервые хамил пассажирам, передает "Курс".

"Прошу знакомиться – это Сергей Федик. Относительно инцидента, который произошел вчера на маршруте 35: водитель на камеру извинился, водителя уволили, автобус сняли с маршрута и обязали перевозчика сделать капремонт и 5 тысяч гривень компенсации", – написал председатель "Областного союза участников АТО" Андрей Долик в своем Facebook.

"Я извиняюсь перед всеми АТОшниками, перед мамой погибшего. Прошу прощения. В дальнейшем такого больше не повторится. Извините, пожалуйста", – сказал водитель маршрутки.

Как сообщал УНИАН, в Луцке водитель маршрутного такси поразил пассажиров своим поступком: он попытался выгнать из салона пассажирку, которая заговорила об украинских военных, которые "не дают Донбассу жить".