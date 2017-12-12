Резонансное ДТП под Львовом: бизнесмену Дыминскому сообщили о подозрении (видео)

Следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении виновнику смертельного ДТП с участием автомобиля бизнесмена Петра Дыминского, которое произошло 18 августа во Львовской области.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины 7 декабря следователи уведомили этого гражданина о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В полиции отметили, что сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения этого гражданина и вызову к следователям.

«В случае неявки подозреваемого ему будет избрана мера пресечения и организованы мероприятия по его розыску», - сообщили в ведомстве.

В ведомстве рассказали, что на месте происшествия водителем автомобиля-виновника ДТП представился другой человек. В соответствии с решением суда, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Позже Апелляционный суд Львовской области изменил это решение на круглосуточный домашний арест.

Однако, по данным правоохранителей, следователи после назначения ряда необходимых процессуальных действий установили отсутствие факта управления автомобилем тем человеком, который сперва назвался водителем «Мерседеса». Зато следователи собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем «Мерседес» управлял другой человек.

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Как сообщал УНИАН, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Впрочем, родственники погибшей утверждали, что за рулем был сам Дыминский.

23 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нельзя утверждать, что Дыминский находился за рулем во время ДТП, необходимо провести ряд следственных действий.

Он также утверждал, что «мужчины, который заявил, что был водителем, за рулем на тот момент не было. Он специально приехал из Львова и сел за руль».

Кроме того, Луценко сообщал, что Дыминский не сотрудничает со следствием.

27 октября председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в деле о ДТП с участием автомобиля бизнесмена Дыминского завершены все ДНК-исследование всех участников происшествия.

8 декабря в Facebook адвокат Борща Виктор Василюк разместил фотокопию заявления матери Натальи Трилы Марии Трилы, которая была адресована следователю и прокурору по делу. Мать сообщила о полном возмещении ей ущерба, причиненного в результате ДТП, и отсутствии претензий.