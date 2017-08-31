Автомобиль владельца ФК "Карпаты" проверят автотехники, биологи проведут экспертизу образцов

С автомобиля бизнесмена Петра Дыминского, который попал в ДТП на Львовщине, изъяты биологические образцы, которые будут отправлены на молекулярно-генетическую, автотехническая и другие экспертизы. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет «УП».

"Сегодня следователями Нацполиции, по согласованию с процессуальным руководителем Генпрокуратуры, был проведен дополнительный осмотр автомобиля, который стал участником дорожно-транспортного происшествия. Цель осмотра – решение вопросов, стоящих перед следствием, в ходе расследования этого дела. К осмотру были привлечены специалисты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра, как биологи так и специалисты автотехники", - рассказал Тракало.

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По его словам, будут проведены молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, компьютерно-техническая, автотехническая и авто-трассологическая, судебно-медицинская и другие экспертизы.

Как сообщал УНИАН ранее, 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes почетного президента футбольного клуба «Карпаты» Петра Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте. Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем находился сам Дыминский. 22 августа советник министра внутренних дел Украины, народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко сообщил, что Дыминского вызывают на допрос 23 августа. Ему официально вручили повестку на допрос и предупредили, что предложат сдать образец ДНК следователю.

Впрочем, по словам Геращенко, Дыминский, который имел статус свидетеля, вылетел на частном самолете со Львова в Женеву. 23 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас нельзя утверждать, что Дыминский находился за рулем во время ДТП, а необходимо провести ряд следственных действий. «Я абсолютно четко заявляю о том, что мужчина, который заявил, что он был водителем, за рулем на тот момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль», - сказал генпрокурор. Он также добавил, что Дыминский не идет навстречу следствию.