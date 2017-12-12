Журналист рассказал подробности конфликта военных с попыткой убийства на Харьковщине

Заместитель командира 92-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Бизонич заявил, что его пытался убить командир бригады Владимир Кокорев.

Военная прокуратура возбудила дело по статье 115 (покушение на убийство) по заявлению Дмитрия Бизонича, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Согласно заявлению, Кокорев якобы приказал двум подчиненным схватить Бизонича, затем пытался ударить его ножом, затем кто-то якобы ударил его по голове железным стулом, а затем Бизонич вырвался и убежал. Сейчас он в госпитале", - пишет Бутусов.

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Журналист отмечает, что по версии защитников Кокорева, произошло выяснение отношений между офицерами во внеслужебное время на территории бани. Бизонич при этом находился в отпуске. Защита уверяет, что никакой угрозы жизни для замкомбрига не было, как и покушения на убийство. Адвокаты также отмечают, что события происходили при наличии свидетелей - других военнослужащих.

Кокорев на период расследования отстранен от исполнения обязанностей.

"Судя по предварительным данным источников в военной прокуратуре, столкновение Кокорева с Бизоничем действительно имело место, однако вряд ли будет доказано покушение на убийство, наиболее вероятная квалификация - причинение телесных повреждений", - говорится в его сообщении.

Причиной конфликта якобы стало, по словам сторонников Кокорева, получение информации Бизоничем о том, что Кокорев собирается его заменять на посту зампотылу, а также ряд конфликтов по вопросам связанным с материальным обеспечением.

"Обе стороны говорят, что причиной конфликта стало получение информации о причастности оппонента к злоупотреблениям", - отметил Бутусов.

Также журналист добавил, что Кокорев - новый командир бригады, Бизонич был назначен при бывшем комбриге Николюке.