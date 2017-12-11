В Донецкой области пограничники нашли тайник с российскими боеприпасами

Пограничники обнаружили тайник с противотанковым оружием в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

В частности, в тайнике находились 27 осколочных и кумулятивных выстрелов к станковому противотанковому гранатомету СПГ-9 с дополнительными ускорительными зарядами, а также две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.

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Согласно сообщению, судя по маркировке, боеприпасы изготовлены в России.

"Находку передали представителям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с целью дальнейшей утилизации", - говорится в сообщении.

В погранслужбе предполагают, что, скорее всего, найденное оружие и боеприпасы могли предназначаться для диверсионных действий, поэтому поиски ее «владельца» продолжаются.

Напомним, ранее Украинская сторона СЦКК сообщила, что боевики минируют Донбасс боеприпасами российского производства. Украинская сторона СЦКК в этой связи заявляет, что на территории Украины найдены мины никогда не производились и до Вооруженных сил не поставлялись, поэтому и не могли быть захваченными «трактористами» или «добытыми в шахтах Донбасса».