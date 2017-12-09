Во Львове азербайджанец насмерть переехал женщину

Вчера, 8 декабря, в городе Львов на перекрестке улиц Городоцкая – Авиационная гражданин республики Азербайджан совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Инцидент произошел в 20:15 час. на перекрестке улиц Городоцкая – Авиационная. Водитель автомобиля КИА «Соренто», 1972 года рождения, проживает г. Львов, но является гражданином республики Азербайджан, за пешеходным переходом совершил наезд на неустановленного пешехода женского пола. От полученных травм женщина скончалась на месте. Причины происшествия – выясняются.

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Также сообщается, что на автодороге Львов-Шегини автомобиль также насмерть переехал пешехода.

«8 декабря в 19:34 час. в с. Твирж, Мостиского района на автодороге Львов-Шегини водитель автомобиля «Рено Лагуна», 1981 года рождения, жительница с.Конопниця Пустомытовского района, совершил наезд на пешехода, 1964 года рождения, жителя с.Твиржа Мостиского района, который от полученных травм скончался на месте ДТП. Причины происшествия – выясняются», – говорится в сообщение.