В Житомире после аварии спасатели деблокировали пострадавшего водителя из искореженного автомобиля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

8 декабря в 17:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей по извлечению пострадавшего водителя.

Читайте такжеНа Житомирщине полиция расследует обстоятельства травмирования 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

Выяснилось, что в результате лобового столкновения автомобилей HONDA Civic и KIA, получил травмы и оказался зажатыми конструкциями водитель автомобиля HONDA. Пользуясь гидравлическим инструментом, специалисты Службы спасения осторожно розжали замок на дверце, достали мужчину и передали медикам «скорой».

Пассажиры KIA еще до прибытия бойцов ГСЧС выбрались из машины самостоятельно. К проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 6 мужчины личного состава и 1 единица специальной аварийно-спасательной техники.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.