В Харькове сожгли автомобиль судьи (фото)
Представитель в правоохранительных органах сообщил, что сгоревший автомобиль принадлежит судье Апелляционного суда Харьковской области.
В Холодногорском районе Харькова неизвестные сожгли автомобиль Volkswagen Passat.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, происшествие случилось 6 декабря в 2:00.
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Отмечается, что автомобиль, находившийся во дворе частного дома, сгорел полностью. При пожаре никто не пострадал.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, которая осмотрела место происшествия и опросила владельца автомобиля.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
В пресс-службе отметили, что владелец автомобиля работает в судебных органах.
Представитель в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что сгоревший автомобиль принадлежит судье Апелляционного суда Харьковской области.