В Харькове сожгли автомобиль судьи (фото)

В Холодногорском районе Харькова неизвестные сожгли автомобиль Volkswagen Passat.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, происшествие случилось 6 декабря в 2:00.

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Отмечается, что автомобиль, находившийся во дворе частного дома, сгорел полностью. При пожаре никто не пострадал.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции, которая осмотрела место происшествия и опросила владельца автомобиля.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе отметили, что владелец автомобиля работает в судебных органах.

Представитель в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что сгоревший автомобиль принадлежит судье Апелляционного суда Харьковской области.