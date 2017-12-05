На Днепропетровщине подожгли иномарку депутата горсовета (фото)

В городе Каменском Днепропетровской области неизвестные подожгли автомобиль Mitsubishi Lancer, который принадлежит депутату горсовета.

В городе Каменском Днепропетровской области неизвестные подожгли автомобиль Mitsubishi Lancer, который принадлежит депутату горсовета. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области, происшествие произошло днем 4 декабря. Огнем поврежден моторный отсек и корпус иномарки. Пострадавших нет. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества). Ведется следствие. Как сообщают СМИ Каменского, речь идет об автомобиле депутата, руководителя городской организации «Оппозиционный блок» Сергея Павлюка. Как сообщал УНИАН, в России мужчина поджег чужой Mercedes и загорелся сам.

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