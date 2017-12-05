На Днепропетровщине подожгли иномарку депутата горсовета (фото)
17:48, 05 декабря 2017Происшествия
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В городе Каменском Днепропетровской области неизвестные подожгли автомобиль Mitsubishi Lancer, который принадлежит депутату горсовета.
В результате происшествия никто не пострадал / Событие
В городе Каменском Днепропетровской области неизвестные подожгли автомобиль Mitsubishi Lancer, который принадлежит депутату горсовета.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в области, происшествие произошло днем 4 декабря.
Огнем поврежден моторный отсек и корпус иномарки / Событие
Огнем поврежден моторный отсек и корпус иномарки. Пострадавших нет.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества). Ведется следствие.
Правоохранителями ведется следствие / Событие
Как сообщают СМИ Каменского, речь идет об автомобиле депутата, руководителя городской организации «Оппозиционный блок» Сергея Павлюка.
Как сообщал УНИАН, в России мужчина поджег чужой Mercedes и загорелся сам.
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