На Одесщине контрактник зарезал сослуживца и пытался сбежать

В Одесской области, в пгт. Алтестово, военнослужащий контрактной службы зарезал своего сослуживца. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

"В воскресенье, 3 декабря, в пгт. Алтестово, вблизи продовольственного магазина, между двумя военнослужащими контрактной службы возник конфликт, который впоследствии перерос в драку. Во время выяснения отношений один из военных получил тяжелые телесные повреждения в виде ножевого ранения правой части области грудной клетки, что привело к его гибели на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе на территории санатория дворник зарезал санитара

После случившегося подозреваемый военнослужащий исчез в неизвестном направлении, однако через некоторое время сообщил командованию о своем местонахождении и был задержан сотрудниками полиции.

Отмечается, что на данный момент подозреваемому планируют сообщить о подозрении в совершении уголовного преступления и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Харькове мужчина ударом ножа убил сожительницу.