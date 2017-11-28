Новые ограбления на крупные суммы - как уберечься от воров (видео)
12:17, 28 ноября 2017Происшествия
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Журналисты дали советы, как избежать ограблений, если вы перевозите большую сумму.
Меньше недели назад - новое дерзкое ограбление в столице. У киевлянина силой отбирают сто тысяч долларов.
За несколько часов правоохранители уже обыскивали гараж дерзкого экипажа. Нашлись и деньги, и оружие, и авто с ограбления. Пятеро героев - все граждане Грузии. И это далеко не первый их подвиг.
Журналисты дали советы, как избежать ограблений, если вы перевозите большую сумму.
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