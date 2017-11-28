Новые ограбления на крупные суммы - как уберечься от воров (видео)

Меньше недели назад - новое дерзкое ограбление в столице. У киевлянина силой отбирают сто тысяч долларов.

За несколько часов правоохранители уже обыскивали гараж дерзкого экипажа. Нашлись и деньги, и оружие, и авто с ограбления. Пятеро героев - все граждане Грузии. И это далеко не первый их подвиг.

Журналисты дали советы, как избежать ограблений, если вы перевозите большую сумму.