Новые ограбления на крупные суммы - как уберечься от воров (видео)

12:17, 28 ноября 2017
Происшествия
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Журналисты дали советы, как избежать ограблений, если вы перевозите большую сумму.

Меньше недели назад - новое дерзкое ограбление в столице. У киевлянина силой отбирают сто тысяч долларов. 

За несколько часов правоохранители уже обыскивали гараж дерзкого экипажа. Нашлись и деньги, и оружие, и авто с ограбления. Пятеро героев - все граждане Грузии. И это далеко не первый их подвиг.

Журналисты дали советы, как избежать ограблений, если вы перевозите большую сумму.

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Теги: #ограбления воры Киев