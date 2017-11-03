Полиция нашла жестоких убийц адвоката на Харьковщине

Полиция раскрыла дело о жестоком убийстве адвоката Татьяны Поповой в поселке Циркуны под Харьковом. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Работникам Управления уголовного розыска областного главка полиции поступила оперативная информация о том, что к совершению разбойного нападения могут быть причастны два человека: 27-летний житель поселка Русские Тишки и 29-летний житель Днепровской области. Мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, житель Харьковщины отбывал наказание за совершение грабежа, изнасилования, нанесение тяжких телесных повреждений и совершение ряда имущественных преступлений, а его подельник – за убийство, разбой и грабеж, к тому же мужчина отличался особой жестокостью.

"Сегодня, 3 ноября, злоумышленник был задержан розыскниками Харьковщины в городе Никополе. Другого соучастника преступления полицейские задержали накануне", - сообщили в полиции.

Следствие установило, что мужчины разработали подробный план для завладения имуществом женщины-адвоката.

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"Вечером 22 декабря 2016 года они прибыли в поселок Циркуны и в обозначенном месте стали ожидать жертву. Когда женщина вышла из офиса, 29-летний злодей напал на нее во дворе здания и начал отбирать личное имущество. В это время другой злоумышленник наблюдал за улицей. Неожиданно женщина начала оказывать отчаянное сопротивление и громко кричать. Нападавший с помощью ножа стал наносить ей многочисленные удары. Когда жертва потеряла сознание, сорвал ювелирные украшения, отобрал телефон, сумочку, ключи от машины. Отъехав недалеко от места преступления, воры обыскали иномарку потерпевшей, не нашли ничего ценного и бросили авто", - сообщили правоохранители.

После этого убийцы разделили украденные примерно 10 тысяч гривен, золотые украшения и мобильный телефон решили сдать в ломбард в Никополе.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения им подозрения в совершении убийства, разбоя и угона авто. Максимальное наказание за преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение. Кроме того, злоумышленники будут проверены на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года на Харьковщине убили адвоката Татьяну Попову. У женщины остался 14-летний сын и мать пенсионного возраста.