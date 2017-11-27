Сын нардепа ограбил магазин в Киеве: полиция рассказала подробности (видео)

Полиция прокомментировала вооруженное ограбление сыном нардепа-"радикала" Игоря Попова продуктового магазина на Оболони.

Угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2 тысячи гривень. Одного из фигурантов на месте преступления поймали неравнодушные мужчины, а другого через несколько минут задержали полицейские.

"Вчера вечером в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в продуктовый магазин вбежали двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы деньги", - говорится в сообщении полиции.

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На месте происшествия полицейские обнаружили двух мужчин и двух женщин-продавцов, которые задержали одного из нападавших. Его товарищу, который забрал наличные, удалось сбежать.

Получив ориентировку, полицейские немедленно начали поиски беглеца. Уже через двадцать минут его задержали рядом с автостанцией "Полесье".

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.

Как сообщали СМИ, в Киеве был задержан 14-летний сын народного депутата Игоря Попова от "Радикальной партии" Олега Ляшко, который пытался ограбить продуктовый магазин.