В Киеве пьяная в зюзю женщина выпала из авто и начала засыпать прямо на асфальте перед копами (фото)

В столице на проспекте Правды за рулем была нетрезвая женщина, которая выпала из авто. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Пьяную водительницу и ее такую же пассажирку заметил прохожий, который выгуливал свою собаку. Он и вызвал правоохранителей.

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"Дамы очень возмутились, что их остановили. Водитель хотела выйти и что-то объяснить полисменам, но выпала из авто. Перегарище - труба, как от старых алкашей. Встать отказывалась, помощь копов не помогла - потом снова уселась. Потом начала вырубаться, просто засыпать на асфальте", - рассказал очевидец.

Потом вызвали "скорую", которая констатировала настолько сильное алкогольное опьянение, что женщину пришлось госпитализировать.

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошло ДТП, в результате которого пьяный местный житель задел три припаркованных авто и обвинил во всем НЛО.