В Одессе матрос задушил сожителя тещи

Старший матрос одной из Одесских воинских частей избил, а затем задушил сожителя своей тещи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Читайте такжеПолиция Киева расследует смерть девушки, тело которой сожитель закопал у озера

"Следствием установлено, что 28 мая 2017 года 23-летний старший матрос на почве внезапно возникших неприязненных отношений с сожителем своей тещи, которые вместе проживали в доме, нанес последнему ряд ударов в различные части тела и осуществил удавлення органов шеи, от чего потерпевший погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Военнослужащий-контрактник обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 125 УК Украины.

Военной прокуратурой матросу сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания на гауптвахте сроком на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что в конце прошлой неделе в Овидиопольском районе области произошло, по предварительным данным, ритуальное убийство. На месте преступления правоохранители обнаружили обгоревшее тело мужчины, который пропал накануне.