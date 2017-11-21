Ритуальное убийство в Одесской области: задержанные оказались турками

Трое мужчин, задержанных в Одессе по подозрению в ритуальном убийстве, оказались гражданами Турции.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, трое иностранцев, которых задержали по подозрению в убийстве мужчины, обнаруженного мертвым в Овидиопольском районе Одесской области, являются турками.

«Аналогичное гражданство и у жертвы, которую убили, судя по всему, не в Овидиопольском районе, а в Одессе, тело же потом перевезли», - рассказали в главке. По предварительным данным, иностранец умер от удара, нанесенного по голове.

В полиции также не исключают, что обнаруженные недалеко от тела пентаграмма, каббалистические знаки и оккультные предметы, могут быть инсценированы подозреваемыми, чтобы направить следствие по ложному пути и скрыть истинные мотивы преступления.

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«Эта версия сейчас изучается. Также проверяется вероятность того, что пентаграмма и прочее не имеют отношения непосредственно к убийству иностранца, а «колдовством» занимались, например, другие люди. Но пока все это – предположения…», - сказал представитель.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что в конце прошлой недели в Овидиопольском районе области произошло, по предварительным данным, ритуальное убийство. На месте преступления правоохранители обнаружили обгоревшее тело мужчины, который исчез накануне.

Также обнаружена нарисованная пентаграмма, каббалистические символы и знаки, свечи, различные оккультные предметы, черная курица, задушенная «ритуальной петлей» и проткнутая клинком.

По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали троих молодых мужчин.