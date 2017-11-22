Под квартиру депутата Ужгородского горсовета бросили гранату - СМИ (фото)

Под квартиру депутата Ужгородского городского совета Михаила Чурыла сегодня, 22 ноября, ночью неизвестные бросили ручную гранату.

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Взрыв произошел в коридоре общего пользования многоквартирного дома.

"По предварительной информации, под его квартиру на четвертом этаже дома по улице Собранецкая в Ужгороде бросили ручную гранату, которая взорвалась около 3 ночи сегодня, и вследствие этого инцидента из здания были эвакуированы 21 человек", - пишет издание.

Вместе с тем, в полиции отмечают, что представитель власти, которому принадлежит эта квартира, сейчас здесь не живет, а взрыв был незначительный, и к счастью никто не пострадал.

В полиции рассказывают, остатки взрывного устройства отправили на эскпертизу, которая и установит его вид и происхождение, добавляет Mukachevo.net.

Предварительная правовая квалификация инцидента, отмечают в полиции, это статья 296 ч.4, хулиганство.

По информации издания, ранее Михаил Чурыло был членом "Партии регионов" и представителем ее фракции в городском совете. Несколько лет назад ему подожгли новый BMW-750, который сгорел дотла.