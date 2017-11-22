Под квартиру депутата Ужгородского горсовета бросили гранату - СМИ (фото)
Взрыв произошел в коридоре общего пользования многоквартирного дома возле квартиры депутата Ужгородского горсовета.
Под квартиру депутата Ужгородского городского совета Михаила Чурыла сегодня, 22 ноября, ночью неизвестные бросили ручную гранату.
Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Взрыв произошел в коридоре общего пользования многоквартирного дома.
"По предварительной информации, под его квартиру на четвертом этаже дома по улице Собранецкая в Ужгороде бросили ручную гранату, которая взорвалась около 3 ночи сегодня, и вследствие этого инцидента из здания были эвакуированы 21 человек", - пишет издание.
Вместе с тем, в полиции отмечают, что представитель власти, которому принадлежит эта квартира, сейчас здесь не живет, а взрыв был незначительный, и к счастью никто не пострадал.
В полиции рассказывают, остатки взрывного устройства отправили на эскпертизу, которая и установит его вид и происхождение, добавляет Mukachevo.net.
Предварительная правовая квалификация инцидента, отмечают в полиции, это статья 296 ч.4, хулиганство.
По информации издания, ранее Михаил Чурыло был членом "Партии регионов" и представителем ее фракции в городском совете. Несколько лет назад ему подожгли новый BMW-750, который сгорел дотла.