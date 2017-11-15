В Ривне пьяный экс-АТОшник взорвал гранату в подъезде жилого дома

Пьяный мужчина, бывший военнослужащий, который проходил службу в АТО, бросил гранату под ноги полицейским, которые прибыли на вызов из-за бытовой ссоры. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Полицейские получили вызов о ссоре около 20 часов и прибыли на вызов.

"Подходя к девятому этажу, там, где "бушевали эмоции", сотрудники полиции услышали шум, а потом на лестнице раздался взрыв гранаты", - сообщил Аброськин. Полицейские не пострадали от взрыва только потому, что поднимались по лестнице на этаж, где происходил скандал, а не лифтом.

Читайте такжеВ Киевской области зарезали бойца АТО

"В результате взрыва мужчина, который бросил гранату, получил незначительные осколочные повреждения и был госпитализирован", - сообщил Аброськин.

По словам Аброськина, мужчина проходил службу в АТО и оттуда привез домой гранату.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ривне АТОшник бросил гранату в дом, где находились семь человек.