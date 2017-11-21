На Майдане произошли стычки между активистами и полицией, есть пострадавший

В Киеве на Майдане Независимости во время акции к годовщине Революции Достоинства произошли столкновения между участниками митинга и правоохранителями. По меньшей мере, один человек пострадал: мужчине разбили нос, сообщает "Громадське".

«К нам подошел мужчина, у которого был разбит нос. Мы ему оказали первую помощь», - сообщил представитель мобильных отрядов Красного Креста.

Сообщается также, что между полицией и митингующими произошла толкотня, которая уже через несколько минут прекратилась.

Как сообщал УНИАН, на Майдане во время установки палаток произошел конфликт: правоохранители окружили активистов.