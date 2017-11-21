На Майдане произошли стычки между активистами и полицией, есть пострадавший
20:30, 21 ноября 2017Происшествия
3371
Между полицией и митингующими произошла толкотня, которая уже через несколько минут прекратилась.
Одному мужчине разбили нос / УНИАН
В Киеве на Майдане Независимости во время акции к годовщине Революции Достоинства произошли столкновения между участниками митинга и правоохранителями. По меньшей мере, один человек пострадал: мужчине разбили нос, сообщает "Громадське".
«К нам подошел мужчина, у которого был разбит нос. Мы ему оказали первую помощь», - сообщил представитель мобильных отрядов Красного Креста.
Сообщается также, что между полицией и митингующими произошла толкотня, которая уже через несколько минут прекратилась.
Как сообщал УНИАН, на Майдане во время установки палаток произошел конфликт: правоохранители окружили активистов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Годовщина начала Революции Достоинства