На Майдане во время установки палаток произошел конфликт: правоохранители окружили активистов (фото, видео)

Представители общественной организации "Коалиция участников Оранжевой революции" (КУОР) установили 2 палатки на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды".

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Около сотни человек сейчас находятся на месте происшествия. Основное требование, которое было озвучено: наказать виновных в гибели людей во время Революции Достоинства.

Правоохранители, которых вдвое больше, окружили активистов.

В то же время председатель правления КУОР Сергей Мельниченко на своей странице в Facebook сообщает, что на Майдане произошла драка с неизвестными, которые называются полицией». По его словам, у активистов похитили семь палаток.

Позже он уточнил, что несколько сотен людей в форме полиции и балаклавах окружают митингующих.