На Тернопольщине из-за гололеда произошло ДТП с пострадавшими (фото)

14:45, 21 ноября 2017
Происшествия
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По предварительной информации, водитель Volkswagen  не учел погодных условий и ситуации на дороге.

На Тернопольщине автомобиль занесло на дороге / фото Нацполиции в Тернопольской области

На Тернопольщине из-за гололеда произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, автомобили Volkswagen Golf Plus и Opel Vectra столкнулись сегодня около 6.40 около села Миролюбовка на автодороге Мышковичи-Дружба.

По предварительной информации, водитель Volkswagen не учел погодных условий и ситуации на дороге. Не спасли иномарку и шипованные колеса. Автомобиль начало заносить на полосу встречного движения, где он столкнулся с Opel Vectra.

Из-за гололеда на Тернопольщине столкнулись две машины / фото Нацполиции в Тернопольской области

В больницу с легкими телесными повреждениями бригада экстренной медицинской помощи забрала двух пассажиров Volkswagen Golf. Водитель другого автомобиля получил травмы средней степени тяжести.

Событие внесено в ЕРДР по ст. 286 ч. 1 УКУ (нарушение правил ПДД).

Как сообщал УНИАН, также сегодня утром в Сумах из-за гололеда произошло массовое ДТП. Пострадали несколько человек.

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Теги: #новости Тернопольщины#гололедица на дорогах#столкновение авто