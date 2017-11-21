На Тернопольщине из-за гололеда произошло ДТП с пострадавшими (фото)

На Тернопольщине из-за гололеда произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, автомобили Volkswagen Golf Plus и Opel Vectra столкнулись сегодня около 6.40 около села Миролюбовка на автодороге Мышковичи-Дружба.

По предварительной информации, водитель Volkswagen не учел погодных условий и ситуации на дороге. Не спасли иномарку и шипованные колеса. Автомобиль начало заносить на полосу встречного движения, где он столкнулся с Opel Vectra.

В больницу с легкими телесными повреждениями бригада экстренной медицинской помощи забрала двух пассажиров Volkswagen Golf. Водитель другого автомобиля получил травмы средней степени тяжести.

Событие внесено в ЕРДР по ст. 286 ч. 1 УКУ (нарушение правил ПДД).

Как сообщал УНИАН, также сегодня утром в Сумах из-за гололеда произошло массовое ДТП. Пострадали несколько человек.