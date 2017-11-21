Скользкая дорога: в Сумах из-за гололеда произошло массовое ДТП (видео)

Трое пострадавших и 4 разбитых машины – таковы последствия массовой аварии, произошедшей около 7 утра в Сумах из-за гололеда.

Предварительно - автомобиль "Ниву" вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся с легковушкой, а ту догнали еще две машины, говорится в сюжете ТСН.

В ДТП пострадали пожилая супружеская пара и 40-летний мужчина. Очевидцы рассказывают, что пострадавших зажало в искореженных автомобилях, их пришлось вызволять спасателям, с различными травмами они госпитализированы в больницу.

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"Я уже увидел, как на меня "Нива" летела боком, уже деваться мне некуда, удар произошел с "пятеркой", ее развернуло на встречку на мою полосу", - говорит участник ДТП.

В полиции говорят, водители не выбрали безопасную дистанцию, что и привело к аварии. Владельцы разбитых машин сетуют на скользкую дорогу. К утренней гололедице оказались готовы не все.

"Сейчас идут изменения в погодных условиях, показатели опускают до отметки минус, поэтому водителям следует быть внимательными, концентрировать внимание на дороге, не отвлекаться и придерживаться безопасной скорости движения", - сообщает пресс-секретарь патрульной полиции г.Суммы Олег Сологуб.