Заявления об избиении и похожие на топоры предметы: появились подробности ночного погрома на Нивках в Киеве (фоторепортаж, видео)

Несколько десятков подростков разбили несколько киосков возле станции метро "Нивки" в Святошинском районе Киева.

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По словам разрушителей, их целью были дельцы, которые незаконно занимаются игорным бизнесом. Позже ответственность за погром взяла организация "Национальный корпус", говорится в сюжете ТСН.Ночь.

Усмирять активистов приехал десяток машин патрульной полиции. Подростки начали отбиваться, у некоторых, говорят полицейские, были предметы, похожие на топоры. В "Нацкорпусе", со своей стороны, заявляют об избиении участников акции со стороны правоохранителей.

Около десятка активистов задержали, остальные убежали.

Ранее "Национальный корпус" опубликовал видео, как правоохранители силой стягивают одного из активистов с козырька аптечного киоска, он падает на бетон, а полицейский продолжает быть его ногами.