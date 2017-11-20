В Черновцах прямо на ходу едва не загорелся троллейбус (видео)
11:29, 20 ноября 2017Происшествия
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Пассажиры троллейбуса почувствовали запах горелой проводки и сообщили водителю.
В Черновцах прямо на ходу чуть не загорелся троллейбус
В Черновцах прямо на ходу едва не загорелся троллейбус. Пассажиры сначала почувствовали запах горелой проводки, а за несколько минут салон троллейбуса наполнился дымом.
Как говорится в сюжете ТСН, люди сообщили водителю аварийную ситуацию, тот сразу остановился и открыл все двери. Пассажиры отделались небольшим испугом, но успели выйти из салона.
Водитель быстро снял штанги с проводов, чтобы не сгорел весь троллейбус, поэтому пассажирам пришлось по своим делам добираться пешком. Сломанный общественный транспорт забрали в депо.
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