Священник со Львовщины дважды за год садился за руль пьяным (видео)
19:00, 17 ноября 2017Происшествия
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Сам служитель церкви с журналистами не общается, а его жена говорит - это был не алкоголь, а успокоительное.
Священник из Львовщины дважды за год садился за руль навеселе
Священник из Львовщины дважды за год садился за руль навеселе. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
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Сам служитель церкви с журналистами не общается, а его жена говорит - это был не алкоголь, а успокоительное. Львовские священники говорят, что это не впервые тамошние отцы позволяют себе лишнего. В Епархии решают, отстранят ли священника от служения.
Как сообщал УНИАН, недавно в Сумах пьяный офицер полиции протаранил патрульный автомобиль.
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