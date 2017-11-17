Священник со Львовщины дважды за год садился за руль пьяным (видео)

Священник из Львовщины дважды за год садился за руль навеселе. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Сам служитель церкви с журналистами не общается, а его жена говорит - это был не алкоголь, а успокоительное. Львовские священники говорят, что это не впервые тамошние отцы позволяют себе лишнего. В Епархии решают, отстранят ли священника от служения.

Как сообщал УНИАН, недавно в Сумах пьяный офицер полиции протаранил патрульный автомобиль.