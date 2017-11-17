В Житомирской области горело помещение, где под одной крышей разместились два магазина

Вчера на Житомирщине в Романовском районе горело помещение, где под одной крышей разместились два магазина. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 16 ноября в 11:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Печановка Романовского района. Продавец магазина почувствовала едкий запах дыма. Проверяя, что произошло, она увидела задымление в комнате, где находился котел, и известила пожарных.

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Когда они прибыли на место происшествия, выяснилось, что пламенем охвачена кровля деревянного здания на площади 50 кв. м, где под одной крышей разместились два магазина - продуктовый и хозяйственных товаров. Руководитель тушения пожара оценил обстановку и привлек на помощь дополнительно еще один пожарный автомобиль.

Уже в 12:30 пожар был локализован, а в 14:25 – ликвидирован. Вследствие этого чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить 70 кв. м кровли и имущества на такой же площади.Сумма ущерба устанавливается.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность нагревательного твердотопливного котла.

Ранее в центре Киева вспыхнул крупный пожар в жилом доме.