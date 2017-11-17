Похитители чиновника в Мариуполе получили по 8 лет тюрьмы, организатор еще разыскивается

Четверо мужчин, которые похитили должностное лицо в Мариуполе и требовали за него 100 тыс. долларов США, проведут по 8 лет за решеткой. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, во время судебных слушаний установлено, что в мае 2015 года четверо мужчин, по предварительному сговору, на одной из автостоянок Мариуполя похитили начальника одного из отделов Мариупольского городского управления юстиции.

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«Злоумышленники посадили мужчину в автомобиль, связали ему руки, надели маску на голову и повезли в дом, расположенном в Центральном районе. Там преступники длительное время били похищенного чиновника, после чего привязали скотчем к стулу и держали в качестве заложника. Впоследствии они заставили мужчину позвонить жене, чтобы та передала похитителям 100 тыс. долларов США за его освобождение», - сообщили в прокуратуре детали преступления.

Трех фигурантов преступления работники полиции совместно с СБУ задержали сразу, четвертого - через некоторое время в Закарпатской области. Место нахождения пятого участника, который является организатором преступления, неизвестно. Он находится в розыске, а материалы по нему выделены в отдельное уголовное производство.

В апреле текущего года Приморский районный суд Мариуполя признал четырех обвиняемых виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, и приговорил каждого к 8 годам заключения.

Однако сторона защиты не согласилась с указанным приговором, считая его слишком суровым, и подала апелляционную жалобу.

«Апелляционный суд Донецкой области оставил жалобу защитников без удовлетворения, а приговор суда - без изменений. Таким образом четверо похитителей приговорены к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Приговор вступил в силу», - сообщили в прокуратуре.

В СБУ 5 июня 2015 года заявили, что правоохранители обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась похищением людей. Служащий Мариупольского городского управления юстиции был освобожден в ходе спецоперации, которая продолжалась двое суток.

Как сообщал УНИАН, недавно под Киевом задержали похитителей 62-летнего врача: женщину держали в плену и издевались над ней.