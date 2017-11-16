На Волыни в ДТП погиб председатель Шацкой ОТГ

В Волынской области в дорожно-транспортном происшествии погиб председатель Шацкой объединенной территориальной громады.

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию подтвердила пресс-секретарь управления патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук.

По ее словам, авария произошла вчера, 15 ноября, около 20.00 на трассе М-19 возле села Голобы Ковельского района. Произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes-Benz с лесовозом.

В результате два человека, находившиеся в иномарке, погибли, еще два госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошло ужасное ДТП: пешехода сбили на переходе, его отбросило на два авто.