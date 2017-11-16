На Волыни в ДТП погиб председатель Шацкой ОТГ
Произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes-Benz с лесовозом. Два человека, находившиеся в иномарке, погибли, еще два госпитализированы.
В Волынской области в дорожно-транспортном происшествии погиб председатель Шацкой объединенной территориальной громады.
Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию подтвердила пресс-секретарь управления патрульной полиции Луцка Ольга Бузулук.
По ее словам, авария произошла вчера, 15 ноября, около 20.00 на трассе М-19 возле села Голобы Ковельского района. Произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes-Benz с лесовозом.
ДТП з потерпілими,с. Голоби Ковельський р-н,дорога М19,102 кілометр,деталі встановлює #поліціяpic.twitter.com/6VbC2U3F4R— Lutsk.patrol.police (@PressLutsk) November 15, 2017
В результате два человека, находившиеся в иномарке, погибли, еще два госпитализированы.
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