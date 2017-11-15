В Одессе суд определил залог в 130 тысяч гривень директору печально известного лагеря "Виктория"

Приморский районный суд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей и в то же время определил залог в размере 130 тыс. грн директору оздоровительно-спортивного детского комплекса «Виктория» Петросу Саркисяну, в котором 15 сентября во время пожара погибли трое детей.

Как сообщил УНИАН представитель прокуратуры Одесской области, соответствующее решение суд принял 14 ноября.

«Директору продлили арест и вместе с тем определили залог в размере около 130 тыс. грн», - сказал он, подчеркнув, что прокуратура намерена обжаловать данное решение.

Кроме того, вчера райсуд продлил меру пресечения в виде поручительства воспитательнице лагеря Наталье Янчик.

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Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по признакам ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им было сообщено о подозрении. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

3 октября правоохранители провели обыски по месту жительства бывшего вице-мэра Одессы Зинаиды Цвиринько, которой в этот же день было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель детей в лагере. Чиновница была уволена по собственному желанию спустя несколько дней после трагедии. 11 октября суд избрал Цвиринько меру пресечения в виде личного обязательства.

13 ноября прокурор Одесской области Олег Жученко сообщил, что до конца ноября завершат почти все экспертизы касательно пожара в детском лагере.