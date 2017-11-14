ГПУ и СБУ провели обыски в офисах "Львовской железной дороги"

Генеральная прокуратура Украины вместе с работниками СБУ провела обыски в административных помещениях «Львовской железной дороги». Как сообщила 14 ноября пресс-служба ГПУ, обыски провели в рамках уголовного расследования о растрате около 68 млн грн.

Ранее обыски по этому делу провели в «Моторвагонном депо "Полтава"» регионального филиала «Южная железная дорога», в самом филиале «Южной железной дороги», ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод», а также в производственном подразделении «Моторвагонное депо "Тернополь"» регионального филиала «Львовская железная дорога».

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«Во время обысков изъяты документы, подтверждающие перечисление ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» на счета одного из ООО, которое имеет признаки фиктивности, денежных средств в сумме более 68 млн грн под видом получения запчастей для ремонта по заказам региональных филиалов «Львовская железная дорога», «Южная железная дорога» дизельных двигателей и за услуги по их стендовым испытаниям», – говорится в сообщении ГПУ.

Где именно 14 ноября провели обыски ни прокуратура, ни СБУ не сообщают.

Известно, что к этому времени заместителю председателя правления ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» объявлено подозрение в присвоении и растрате имущества. После новых обысков и анализа полученых документов также решат, объявлять ли подозрение должностным лицам региональных филиалов «Южная железная дорога», «Львовская железная дорога» и их структурных подразделений.