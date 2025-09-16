В издании считают, что вызовы для Запада после такого решения будут огромными.

После недавнего вторжения российских дронов в Польшу и Румынию польское правительство начало говорить о создании беспилотной зоны над Украиной для того, чтобы защитить страны от других вторжений РФ. Об этом пишет The New York Times.

"Если Украина попросит нас "сбивать дроны" над ее территорией, это будет выгодно для нас", - подчеркнул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, решение должно быть принято вместе с партнерами по НАТО и ЕС.

В NYT напомнили, что три с половиной года назад западные союзники отклонили просьбу президента Украины Владимира Зеленского о создании беспилотной зоны над его страной. Тогда лидеры НАТО ответили, что опасаются, что создание такой зоны может привести к эскалации войны и втянуть западные страны в конфликт с РФ.

"Характер российской угрозы изменился, поскольку Кремль теперь полагается на массовое производство беспилотников дальнего действия вместо пролетающих в небе истребителей. Но, по мнению аналитиков, политические вызовы для беспилотной зоны, установленной НАТО, остаются значительными, а технологические достижения с 2022 года также затрудняют ее создание с военной точки зрения", - подчеркивают в публикации.

В то же время бывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Р. Карпентер заявил, что Пентагон вряд ли поддержит беспилотную зону, которую установит Запад, ведь это будет означать "переход от опосредованной войны к прямому противостоянию".

В свою очередь в NYT добавляют, если западные союзники Украины действительно возьмут на себя обязательства защищать украинское воздушное пространство, то это создаст дилемму.

"Если им не удастся остановить российские дроны, это разоблачит бессилие НАТО. А если они перехватят их с помощью дорогих ракет, что является единственным реальным вариантом с учетом их текущих оборонительных возможностей, это быстро исчерпает их арсеналы", - анализируют в материале.

Как отметил старший научный сотрудник, изучающий воздушную мощь и технологии в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне, Джастин Бронк, Европа самостоятельно не сможет остановить рои беспилотников, которые сейчас использует РФ.

"Западные воздушные силы, особенно европейские, не оснащены для того, чтобы устойчиво сбивать такие угрозы", - подчеркнул он.

В издании подчеркнули, что единственная армия в мире, которая сталкивается с массовыми атаками дронов, - это Украина. Она разработала многоуровневую систему обороны, которая включает мобильные огневые группы, вооруженные ракетами и тяжелой артиллерией, истребители, перехватчики-дроны и средства РЭБ.

В NYT также акцентируют на том, что работа тех, кто должен отражать российские атаки, является изнурительной.

"Я только что сел - честно говоря, я полностью истощен", - отметил украинский пилот вертолета и командир экипажа Макс.

Он подчеркнул:

"Ночи изнурительные. Наши ребята летают почти 24 часа подряд, делая лишь короткие перерывы для дозаправки. Они просто полностью истощены".

Ранее издание Gazeta Wyborcza писало, что жители Польши активно ищут жилье за рубежом после атаки российских дронов. Как отметил представитель рынка недвижимости Славомир Ставарчик, для поляков все более важной становится безопасность.

"Трудно не думать об этом: мы находимся на восточной границе НАТО, а Испания - в стороне. Даже Вторая мировая война остановилась в Пиренеях. Кроме того, цены уже сравнялись. В Кракове квартира-студия стоит 1 млн злотых, поэтому для жителей Кракова цены на испанские квартиры не являются заоблачными - за эквивалент такой студии, а это около 230 000 евро, они могут купить что-то приличное в Испании", - добавил Ставарчик.

В то же время военный эксперт Иван Ступак объяснил, на какие жертвы должно быть готово НАТО ради бесполетной зоны над Украиной. По его словам, технически установить бесполетную зону над Украиной возможно, но этот вопрос упирается в политический и психологический вопрос.

"Сбивать этими миллионными ракетами мелкие "Шахеды", даже пустышки? И буквально за четыре недели, за месяц НАТО все свои ракетные запасы просто обессилит именно на такие удары? Не вариант", - отметил Ступак.

