Даже носители украинского языка часто путаются в том, как образовать отчество от имени Алексей - "Олексійович" или "Олексієвич".

Украинские отчества часто говорят и пишут с ошибками, так как дословно переводят их с русского. Чтобы не ошибаться, следует обратиться к украинской грамматике, а именно - образованию отчеств от имен. Давайте разберемся, как правильно - "Олексієвич" или "Олексійович".

Как назвать по отчеству Алексея в украинском - "Олексієвич" или "Олексійович"

В украинском языке правила образования отчеств достаточно четкие и их просто нужно придерживаться:

для мужских отчеств следует использовать суффиксы "-ович", "-ич" и "-іч";

для женских - "-івна", "-ївна".

Например, если отец "Сергій", то сын будет "Сергійович", а если "Іван", то "Іванович". Однако три исключения нужно запомнить:

"Григорій" - но правильно говорить "Григорович";

"Яків" - но "Якович";

"Ілля", но "Ілліч".

Также у некоторых имен есть два варианта отчества, и оба считаются правильными, например: "Лука" - "Лукич"/"Лукович", "Кузьма" - "Кузьмич"/"Кузьмович", "Хома" - "Хомич"/"Хомович", "Сава" - "Савич"/"Савович".

В случае с именем Алексей - "Олексій" - сомневаться не стоит: верный вариант только один - "Олексійович".

