Учитывая российскую эскалацию на восточном фланге НАТО, тесное сотрудничество между Берлином и Варшавой является необходимым. Однако накануне визита в Германию президента Польши Кароля Навроцкого, появилась информация о требованиях репараций из Германии, пишет Die Welt.

"Чтобы построить партнерство с нашим западным соседом, которое базируется на правде и добрых отношениях, мы должны наконец решить вопрос репараций от немецкого государства, которых я, как президент Польши, четко требую на благо всех", - заявил Навроцкий во время речи на мемориальной церемонии по случаю начала Второй мировой войны на полуострове Вестерплатте возле Гданьска.

Издание отмечает, что 1 сентября этого года председатель национально-консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Германия является "постнацистской страной", поскольку не наказала преступников, создала систему, "в которой преступники не только не были наказаны, но и могли делать политическую карьеру".

Также Качиньский добавил, что Германия никогда не выплачивала репараций пострадавшим странам, поэтому это еще одна причина, почему ее можно так называть.

Указывается, что пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескиевич подтвердил, что Навроцкий будет требовать во время своего визита к Франку-Вальтеру Штайнмайеру выплаты "военных репараций".

Издание отмечает, что вопрос репараций уже давно отягощает немецко-польские отношения. Правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском также требует компенсации за преступления, совершенные немцами во время Второй мировой войны. Таким образом, оно соответствует воле большинства польского населения.

Примечательно, что члены либерально-консервативной Гражданской платформы (PO) Туска говорят о "возмещении", а не о "репарациях", а также высказываются по этому поводу более сдержанно.

В свою очередь, говорится в публикации, партия PiS в основном ссылается на отчет, подготовленный в 2022 году парламентской комиссией. В нем убытки оцениваются в эквиваленте 1,3 триллиона евро. Издание предполагает, что историк Навроцкий ссылается именно на него.

"Вопрос репараций юридически закрыт", - заявил недавно уполномоченный правительства Германии по вопросам Польши Кнут Абрахам в интервью редакционной сети Германии (RND).

Атака дронов РФ на Польшу

Ранее УНИАН сообщал, что польское издание утверждает, что 10 сентября дом в селе Вырыки-Воля Люблинского воеводства повредил не беспилотник, а ракета, которую выпустили из польского F-16, чтобы сбить вражеский дрон. Отмечается, что Министерство обороны Польши замалчивает этот факт. Согласно информации издания, большинство из 17 найденных российских беспилотников были так называемыми "приманками" и поэтому не нанесли никакого вреда.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что запуском беспилотников по территории Польши российский диктатор Владимир Путин "проверяет НАТО". Зеленский считает, что таким образом он проверяет, к чему готов Альянс. Также, по мнению президента Украины, этим поступком Путин посылает странам Европы сигнал, чтобы не предоставлять Украине дополнительные системы ПВО, потому что они могут понадобиться им самим.

