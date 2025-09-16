Сеток от дронов стало больше на дорогах на фронте, но россияне ищут слабые места, - BI

На некоторых участках фронта сетками накрывают все дороги в 10 километрах от линии боевого соприкосновения.

Антидронные сетки появились уже на многих важных дорогах вблизи линии фронта. Это помогает улучшить безопасность во время передвижения. Однако россияне учатся прорывать их дронами или оставляют дроны в засадах на въездах и выездах. Об этом говорится в статье Business Insider.

Журналисты пишут, что сетки превращают дороги в защищенные тоннели, и они становятся все более распространенной тактикой. Сетки защищают логистические пути от смертоносных точных ударов дронов. Однако, как узнал Business Insider, российские пилоты дронов все еще находят способы прорвать сетку и нацелиться на украинских солдат, иногда даже устанавливая ловушки и ожидая момента для удара.

Сетки начали появляться в начале лета, когда российские дроны все чаще нацеливались на ключевые транзитные маршруты за линией фронта. В некоторых случаях только сетки, пишет издание, защищают украинских солдат от российских волоконно-оптических дронов, которые не поддаются традиционным методам электронной войны. Подобно рыболовным сетям, веревка ловит дрон, в ней запутываются его пропеллеры, когда дрон пытается приблизиться к транспортному средству.

"Сетки над дорогами - один из новейших способов, которым Украина и Россия адаптируют свою тактику противодействия дронам, наполненных взрывчаткой, которые заполонили поле боя и стали главным убийцей войны. Обе армии также модифицировали свои транспортные средства, установив на них подобные защитные сетки", - говорится в материале.

Алекс Эйне, командир подразделения беспилотников Отдельной президентской бригады Украины, сказал журналистам, что сетки против беспилотников быстро распространились. По его словам, в районе, где он воюет, два месяца назад в этом регионе сетками были покрыты лишь несколько районов вблизи линии фронта. "Сейчас существует целая сеть импровизированных сетчатых тоннелей на всех основных дорогах между селами - и даже на некоторых улицах в селах - в 10 километрах от линии фронта", - сказал он, отметив эффективность противодронных сеток.

Однако сетка не является безупречной защитой. Айне сказал, что есть пробелы, где российские пилоты могут маневрировать своими дронами, чтобы обойти защиту, хотя для этого они должны быть очень ловкими.

А дроны с оптоволоконной темой ограничены длиной и наличием кабелей. Айне сказал, что это делает "очень редким" случай, когда пилот оптоволоконного дрона летит к дороге, находит пробел и прорывает сетку.

"Но российские пилоты прорываются, иногда приземляя дроны на обочине дороги и ожидая в засаде, пока мимо проедут украинские транспортные средства. Это похожий стиль атаки на импровизированные взрывные устройства на обочине дороги, с которыми регулярно сталкивались американские и партнерские силы на Ближнем Востоке, за исключением того, что эта угроза может преследовать цель", - добавили авторы.

Как дороги накрывают сетками

Напомним, что недавно в СМИ показали, как выглядят дроги в районе Краматорска, накрытые антидронными сетками. Судя по снимкам, дороги накрыты сетками на многие километры. Они натянуты на столбы, вкопанные вдоль дорог.

