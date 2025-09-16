Днем в столице будет всего +17°.

В среду, 17 сентября, в Киев ворвется настоящая осенняя погода: ожидается резкое похолодание и дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью будет около +13°...+14°, а днем температура едвад остигнет +17 - это аж на 8 градусов ниже, чем 16 сентября. Небо скроется за облаками, будет пасмурно и пройдет дождь.

Ветер будет южный, но потом изменит направление на северо-западное, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 746 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +9°, днем +19°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +9°, днем +19°, дождь.

В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Тернополе 17 сентября ночью будет +10°, днем +19°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, дождь, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +19°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +10°, днем +20°, дождь.

В Виннице завтра будет +11°...+19°, пасмурно, дождь.

В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +19°, пасмурно, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+19°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +24°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +25°, пасмурно, дождь с грозой.

В Полтаве - пасмурно, дождь с грозой, температура воздуха +10°...+24°.

В Одессе 17 сентября - пасмурно, сильный дождь с грозой, температура ночью +14°, днем +22°.

В Херсоне в среду ночью будет +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, дождь с грозой, ночью +12°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +21°, облачно с прояснениями.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +9°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет переменная облачность, +11°...+25°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +25°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +6°, днем +25°.

Вас также могут заинтересовать новости: