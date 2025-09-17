В среду и четверг украинцев ждет резкая смена погоды, но уже на выходных ситуация стабилизируется.

Сегодня и завтра в Украине будет прохладно, а затем температура начнет повышаться. Уже на выходных местами снова будет летнее тепло до +27. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, сегодня дождливая и холодная погода ожидается в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой области, в Одесской области, местами в Черкасской и Кировоградской областях.

18 сентября атмосферный фронт сдвинется в восточном направлении, поэтому дожди и низкая температура воздуха охватят Левобережье Украины.

Видео дня

Однако уже 19-го сентября антициклон Oldenburgia, что сейчас находится над Европой, начнет двигаться в нашу сторону.

"Погода опомнится, выровняется и, по предварительным прогнозам, ближайшие выходные, 20-21 сентября, обещают Украине замечательную солнечную теплую погоду с температурой воздуха +23...+27 градусов!" - порадовала Наталья Диденко.

На 17 сентября в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за значительных дождей. Осадки прогнозируют в Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

18 сентября на юге и в ряде центральных областей также пройдут дожди и усилится ветер до 15-20 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: