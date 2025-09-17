Лучшие школы Украины по результатам НМТ 2025: кто попал в десятку лидеров

"Оптима", в которой учатся более 20 000 детей, ежегодно занимает высокие позиции в рейтинге НМТ.

Обнародованы рейтинги школ по результатам национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года. Такие рейтинги – наиболее объективный показатель успешности учебного заведения. В десятку лучших вошли заведения, чьи ученики продемонстрировали самый высокий уровень знаний и подготовки.

10 лучших школ Украины по результатам НМТ 2025*:

Лицей "Интеллект" (Киев);

Львовский физико-математический лицей-интернат (Львов);

Научный лицей им. Н. Сабата (Ивано-Франковск);

Залещицкая государственная гимназия (Тернопольская область);

Русановский лицей (Киев);

"Оптима" (дистанционная школа);

Львовская академическая гимназия при "Львовской политехнике" (Львов);

Политехнический лицей НТУУ "КПИ" (Киев);

Лицей №12 "Интеллект" (Днепр);

Частное учебное заведение "Европейский коллегиум" (Киев).

Крупнейшая дистанционная школа Украины – среди лидеров рейтинга

"Оптима" https://optima.school/, в которой учатся более 20 000 детей, ежегодно занимает высокие позиции в рейтинге НМТ. В 2025 году это 6 место среди всех школ Украины, 3 место среди всех школ Киева и безусловное лидерство среди дистанционных школ. Стоит отметить, что ни одна другая дистанционная школа не вошла даже в список 200 лучших школ.

"Оптима" обеспечивает доступность образования для каждого, здесь нет конкурсного отбора. В 2025 году НМТ сдавали 1 825 одиннадцатиклассников.

"Высокие результаты НМТ наших учеников – это прежде всего отражение системной работы: качественные образовательные материалы, постоянная поддержка учителей и тьюторов, современная учебная платформа, интуитивно понятная даже самым маленьким детям, а еще, конечно, профессионализм и высокая компетентность педагогов", – отметили в "Оптиме".

Также в школе сообщили, что обучают детей как в Украине, так и за рубежом. "Мы рады, что школьники, которые вынужденно находятся за границей, могут продолжить получать качественное школьное образование, не потерять связь с Родиной и получить документы государственного образца", – добавили в школе.

* Рейтинг подготовлен и опубликован по материалам ведущих образовательных порталов osvita.ua и education.ua.