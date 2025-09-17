Последние несколько дней на Земле наблюдалась магнитная буря.

После нескольких дней довольно активной магнитной бури, ситуация начниает успокаиваться. В среду, 17 сентября, сильной магнитной бури не ожидается, но шторм уровня G1 (слабая магнитная буря - УНИАН) все же может быть.

Согласно данным meteoagent, К-индекс, который показывает силу магнитной бури, будет около 4. Это означает, что магнитной бури не будет, ведь она начинается при показателе 5.

В то же время Британская геологическая служба делает менее опримистичные прогнозы. Ученые сообщают, что скорость солнечного ветра остается повышенной из-за воздействия высокоскоростного потока от большой корональной дыры. Ожидается, что условия солнечного ветра останутся повышенными в течение 17 сентября, что может привести к дальнейшим активным периодам с небольшой вероятностью магнитной бури G1.

Магнитные бури - что важно знать

Чаще всего причиной магнитніх бурь на Земле служат корональные выбросы массы или потоки солнечного ветра. Когда они достигают атмосферы нашей планеты, магнитосфера реагирует сильными колебаниями.

Магнитные бури могут воздействовать не только на самочувствие людей, но и нарушать работу спутниковой связи и GPS, влиять на стабильность энергосетей и создавать помехи радиосигналам.

